ORAN Une nouvelle tête à la culture

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le symbole du raï oranais

Tant d'autres artistes oranais ripostaient ingénieusement à l'invasion artistique des chanteurs européens dévergondés.

Le nouveau directeur de la culture d'Oran a été installé jeudi lors d'une cérémonie qui va être présidée par Smail Oulebsir, secrétaire général du ministère de la Culture. Il s'agit de Kouider Bouziane qui vient en remplacement de Rabea Moussaoui, promue en tant qu'inspectrice au niveau du département de la culture. Celle-ci s'est déchargée de la direction de la culture d'Oran après deux lourdes missions en tant que commissaire du festival d'Oran du film arabe et commissaire de la chanson oranaise. Ayant guidé une telle direction depuis 2005 et relevé plusieurs défis malgré la lourde mission l'ayant attendue vu la débandade ayant marqué le secteur des années auparavant. Il s'agit du festival de la chanson oranaise dont la première édition a été lancée en 2008. Cette festivité locale est désormais prise en main par une femme de confiance ayant fait ses débuts dans la Maison de la culture de la wilaya d'Oran tout en y grandissant, Khalida Bendali. Est-ce que l'actuelle situation économique permet la tenue d'une telle rencontre artistique? Rien n'indique le contraire tant que le festival est, jusqu'à preuve du contraire, maintenu par le département de Mihoubi. Le chant oranais a marqué des années durant les différentes rues d'une ville remuée à longueur des nuits par les cabarets proposant du chant judéo-arabe auquel les habitants du village «Négre» d'El Hamri et ceux d'Oran étaient frappés par l'interdiction d'accès. La rue a adopté un tel chant ne s'identifiant en rien à l'accord des chanteurs pieds-noirs animant les soirées roses, arrosées, dans lesquelles se prélassaient les Européennes et Européens, Cohen du boulevard Gallieni (Bd de la Soummam actuellement), des commerçants de Plateau Michel (Adda Benaouda), de Marceau, Bd Mascara, rue Mostaganem, ceux de Carteaux, Gambetta ou encore les colons-agriculteurs de Maraval etc.



Shab El Baroud, l'hymne dissipé

La très poussiéreuse place de Tahtaha a créé la valeur artistique locale en adoptant la poésie locale dont notamment l'interprète du célèbre hymne dédié à Bakhta, Abdelkader El Khaldi. Tant d'autres artistes ripostaient ingénieusement à l'invasion artistique des chanteurs dévergondés européens. Shab El Baroud, cette chanson reprise par Khaled en lui donnant un cachet festif, est un exemple concret d'un chant révolutionnaire appelant à la révolution et non pas à la chorégraphie et la danse. Cette chanson fut créée en 1930 par Cheikh Hanani qui orienta les paroles dans le cadre de la Guerre de Libération. Les frères d'Oran, quand ils furent rassemblés montèrent dans la forêt avec des carabines. Une étude détaillée a été effectuée par l'enfant de Sidi El Houari, l'anthropologue El Hadj Meliani. Dans son oeuvre, il a désigné la chanson oranaise en tant que «musique oranaise moderne née dans le contexte de la domination coloniale, au carrefour d'une pluralité musicale et d'une cohabitation sociale et ethnique». El Hadj Meliani écrit également que «c'est au début du XXe qu'elle s'invente au coeur de l'univers de la société colonisée à Oran entre musique arabo-andalouse, chants bédouins, airs espagnols, chanson égyptienne et rengaines françaises». «C'est en particulier dans la Ville nouvelle (Mdina Djedida) que se diffusent différents genres musicaux qui formeront l'architecture de la musique moderne oranaise à venir», a-t-il dénoté dans sa recherche expliquant qu'«avec ses cafés maures et son marché, Mdina Djedida sera l'un des centres vitaux où se côtoient musiciens et chanteurs traditionnels ou modernes».



Les chioukhs sortent dans la rue

Alors que les pieds-noirs et les colons, ségrégationnistes et récriminants qu'ils étaient vis-à-vis des «indigènes» pour lesquels ils ont débarqué, armes et paquetages en 1830, pour les pacifier créaient leurs espaces de détente et de loisirs, les Oranais, eux, ne sont pas restés inertes en s'attachant à leur identité, le patrimoine local en le valorisant, le vulgarisant en lui donnant un cachet populaire. El Hadj Meliani écrira en ce sens qu'«il y avait également des musiciens ambulants qui donnaient des représentations sur des esplanades où se commerçaient denrées et histoires légendaires». Il enchaîne dans son étude que «à Oran, le lieu-dit Ed-dara (actuel Palais des Sports) connaissait des «halqa» où se produisaient entre les années 1930 et 40 des orchestres comme celui des non-voyants, Blaha (flûtiste), el Hachemi (galal) et Benyamina (rbab)». «En 1935-36, Bombara régalait les passants de ses facéties burlesques en jouant du mandole alors que Saïd el Ouahrani chantaient en duo avec sa fille aveugle à Derb Lihoud», écrira El Hadj Meliani expliquant que «avec ses cafés maures et son marché, Mdina Djedida sera l'un des centres vitaux où se côtoient musiciens et chanteurs traditionnels ou modernes». Le café Bessahraoui était le pôle de ralliement des chioukhs tels caïd Benhamida auteur d'une célèbre élégie sur la mort de Sidi El Hasni. «D'autres cafés voyaient défiler chanteurs occasionnels et maîtres du bédoui citadinisé ou faisaient encore entendre, jusqu'à satiété, les phonographes qui fleurissaient de plus en plus», relève encore El Hadj Meliani enchaînant son récit en soulignant que «parmi leur répertoire que la tradition et la transmission populaire ont retenu jusqu'à nos jours on relève: «Zouj Hwitat», dont une partie du couplet reprend des expressions chantées pendant la Première Guerre mondiale sur Hadj Guillaume («li mqasser, li meblissi, Aï Rayi Kirani» ceux qui sont cassés, ceux qui sont blessés, ô mon sort, dans quel malheur je suis») et «Rumba tchica rumba» (Rumba jeune fille- en espagnol- rumba) reprise plus tard, après l'indépendance par Ahmed Saber; et «Ya Gandouzi Mama» de Cheikh Abdelkader Ben Cherif.



L'actualité politique prend le relais

El Hadj Meliani n'a en rien laissé une quelconque zone d'ombre dans son étude en abordant la chanson oranaise sous ses différents angles. Ainsi, a-t-il écrit, «à cette actualité sociale et politique que la chanson populaire prenait en compte s'ajoute tout un corpus de poèmes prophétiques dont les plus célèbres en Oranie furent ceux de Zenagui Bouhafs (mort en 1892) et de Mohamed Belouahrani et qui continuent jusqu'à nos jours à être déclamés par les poètes itinérants dans les souks des villages de l'intérieur du pays. Selon l'auteur, «la longue pièce poétique de Belouahrani, inspirée d'un rêve et connue sous le nom de «Chikhi ya Chikh» (Mon maître, ô maître!), présage en 1822 du départ des Turcs, de l'occupation française, l'exode rural, la famine, l'invention du téléphone, du magnétophone et de la télévision et de l'indépendance de l'Algérie». «Cette veine prophétique d'essence rurale et millénariste côtoie des expressions plus légères et urbaines. L'entre-deux guerres se caractérise par un bouillonnement culturel marqué par un phénomène majeur au plan musical, celui de la citadinisation du «bédoui» traditionnel avec des chanteurs-poètes comme Hachemi Bensmir, Abdelkader Khaldi (1896-1964), Cheikh Madani (1888-1954), Cheikh Hammada (1889-1968) et Cheikh Bouras (1909-1959) qui se produisent dans la plupart des cas dans les cafés», a relevé le professeur d'anthropologie à l'université de Mostaganem, El Hadj Meliani.



El Khaldi amadoue Bakhta

«Mais ce sont aussi les débuts de la généralisation du phonographe et Oran a comme représentant de la firme Pathé dans les années 1930 Azoulay et Armand Nouilon. Mahieddine Bachtarzi a chanté au Casino Bastrana en 1925 pour les sociétés Hamidia et Mouloudia dont le président était Tami Bendaoud», a détaillé l'anthropologue signalant tout particulièrement «l'influence décisive de Abdelkader Khaldi dont les textes vont innerver la chanson oranaise durant plus de cinquante ans». L'auteur de «Sur la chanson oranaise: une synthèse historique» n'a pas omis au passage de revenir sur la vie de Abdelkader El Khaldi. Poète et interprète formé à l'école coranique et au lycée français, Abdelkader Khaldi s'imprégna des plus grands poètes du «melhoun» du terroir mascarien et, lors de son exil au Maroc en 1927, il se familiarisera avec les maîtres du genre sur place. Au début des années 1940 il quitte Mascara pour El Harrach avant de s'installer définitivement à Oran en 1946. Poète fécond, il se signala par ses poèmes amoureux dans lesquels il chantait ses multiples conquêtes. L'une des plus célèbres fut Bakhta à laquelle il consacra plus de cinquante poèmes. Des chanteurs musiciens sont très actifs durant ces années-là avant que le verbe cru (raï) ne vienne bousculer un genre musical qui a fait face à «la pacification» aveugle coloniale. Selon El Hadj Meliani «le raï a produit ses crus sans prospective à la clé, ni appellation contrôlée établie. En 1995, c'est cheb Hindi, vieux briscard de la génération des Khaled, Benchenet, Hamid et autres Sahraoui, qui déjoue tous les pronostics en imposant deux titres qui saoûleront l'Algérie, une grande partie du Maghreb et la communauté raï dans le reste du monde». L'auteur du «Sur la chanson oranaise: une synthèse historique» offre un plateau complet du raï déchaîné comme «Ala jalek engata el passeport» (à cause de toi je déchirerai mon passeport), je resterai ici, je me fâcherai avec l'aéroport, «El Hadda» (se tirer) «le visa» un fantasme permanent, avec un vulgaire délit d'apologie de destruction de document administratif. Son plus gros succès, dans une veine moins équivoque, «Nediha Gaouria» (littéralement: «Je la prendrai européenne») lui assurera une audience définitive.