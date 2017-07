FÊTES DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE Concours des meilleurs talents de la chanson à Alger

La Ligue des arts, de la chanson et de la musique de la wilaya d'Alger organisera, dans le cadre des festivités célébrant les deux Fêtes de l'indépendance et de la jeunesse, un concours pour la sélection du meilleur talent dans le domaine artistique, a-t-on appris auprès du président de la Ligue, Latrech Ahmed. Organisé pour la 3e année consécutive, ce concours s'inscrit dans le cadre des célébrations des deux fêtes de l'indépendance et de la jeunesse pour donner l'occasion aux jeunes talents de se distinguer dans les domaines de la chanson et de la composition, a précisé à l'APS Latrech. Les préparatifs de ce concours ont commencé depuis presque une année avec la participation de 350 jeunes des deux sexes, âgés de 18 à 25 ans, a indiqué le même responsable, ajoutant que les 25 meilleures voix, auteurs et compositeurs ont été sélectionnés pour participer à une session de formation intensive au Camps des jeunes de loisirs de Zéralda. Au terme de cette session, supervisée par des artistes et musiciens, 10 ont été admis au concours final dont l'organisation aura lieu la semaine prochaine. Lors de la cérémonie prévue le 3 juillet prochain à la piscine de proximité de Birtouta, les lauréats se verront décerner des prix constitués de chèques et de sessions de formation dans le domaine outre la participation aux diverses activités artistiques et de divertissement qu'aura à organiser la Ligue avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Les lauréats auront accès au studio de la Ligue pour l'enregistrement de leurs propres oeuvres artistiques, ce qui constitue un grand soutien apporté à ces gagnants, a déclaré Latrech qui a affirmé que la Ligue des arts de la chanson et de la musique oeuvre à offrir à chaque jeune l'occasion de se distinguer et d'affirmer son talent. Par ailleurs, un tournoi de beach volley opposant les maisons de jeunes et les quartiers populaires de la capitale dédié aux catégories juniors et cadets, sera organisé du 20 au 25 juillet prochain, par l'Office des établissements de jeunes (Odej) d'Alger, en coordination avec l'Association de jeunesse des arts urbains et activités de plage au niveau de la plage El Kadous (Alger), a-t-on appris auprès d'une source de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger.