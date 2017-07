ACADÉMIE DES OSCARS Mohamed-Lakhdar Hamina invité

Par O. HIND -

Il était temps! Mohammed-Lakhdar Hamina notre Palme d'or avec Chronique des années de braise (1975) entre à l'Académie des Oscars. Dans «un souci de maintenir le cap de la diversité», dit-on, ils sont 774 nouveaux membres invités cette année. Les nouveaux entrants viennent de 57 pays. «Sept des 17 branches de l'Académie ont invité plus de femmes que d'hommes. Dans le détail, 39% des 774 nouveaux entrants appartiennent à la gent féminine et 30% sont issus de la diversité.

La jeunesse est aussi bien placée, ainsi que les vedettes des films de super-héros et de science-fiction, des genres toujours sous-représentés au moment des nominations.» Parmi eux les acteurs de Stars Wars dont avec Adam Driver, Riz Ahmed, Domhnall Gleeson et Warwick David, mais aussi Chris Hemsworth (Thor) et Chris Evans (Captain America), Zachary Quinto (Star Trek), les Chris de l'univers, Marvel, Chris Pratt (Guardians of the galaxy) pour ne citer que ceux-là.

On signalera aussi la présence remarquée surtout de Nabil Ayouche qui avait fait scandale avec Much Loved mais aussi la réalisatrice franco-égyptienne Jihan El Tahri ou encore l'Egyptien Mohamed Diab qui a été convié comme scénariste (il a réalisé Clash, Prix de la critique africaine 2017 et Le bus 678). Aussi, on dénombre 24 artistes détenteurs d'un Oscar, dont l'Africano-Américain Barry Jenkins ou encore l'Américain Justin Hurwitz.

Pour rappel, il y a deux ans, beaucoup de professionnels avaient amèrement contesté le manque de diversité dans les nominations aux Oscars. Aussi, une enquête montrait en 2016 que 92% des 6200 jurés des Oscars étaient des Blancs. 75% étaient des hommes. On se souvient du boycott massif des acteurs noirs. Aussi, Omar Sy (acteur franco-sénégalo-mauritanien: Inferno, Intouchables) fait partie des invités tout comme la réalisatrice kenyane, l Judy Kibinge, le cinéaste camerounais Jean-Marie Teno, le réalisateur ghanéo-britannique John Akomfrah ou encore le Burkinabé Idrissa Ouédraogo.

Ce n'est donc que maintenant qu'on se souvient de notre Palme d'or! Pour rappel, il a été également invité cette année pour célébrer la 70e édition du festival de Cannes. En effet, sur une photo historique on peut admirer notre réalisateur du Vent des Aurès posant à côté d'une brochette prestigieuse réunissant une centaine d'acteurs et de réalisateurs, dont plusieurs palmés: Oliver Stone, George Miller, Nanni Moretti, Jane Campion, Ken Loach, Pedro Almodóvar, Will Smith, Antonio Banderas, Marion Cotillard, Claudia Cardinale, Claude Lelouch, Costa-Gavras, Monica Bellucci, Nastassja Kinski, Isabelle Huppert, Jacques Doillon, Catherine Deneuve, notamment, ont pris la pose. I

Il est bon de rappeler que les prochains Oscars qui fêteront leur 90e anniversaire auront lieu le 4 mars 2018. Les nominations seront annoncées le 23 janvier.