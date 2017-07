CANADA TOUR 2017 Djmawi Africa à l'assaut du pays de l'érable!

Par O. HIND -

C'était le 30 juin au Festival international de jazz de Montréal où il partageait l'affiche avec Buddy Guy et Bob Dian, rien que ça! Vous l'aurez compris, Djmawi Africa est au Canada actuellement en fait pour une mini-tournée qui s'annonce grandiose. Le 7 juillet le groupe sera cette fois au TD Sun festival à Ontario, le 8 juillet au festival Kultrun Neruda Arts à Ontario, aussi, le 22 juillet au Festival international Nuits d' Afrique Montréal et enfin le 9 août au Festival international Rythmes du monde au Québec. Un peu comme Karim Moussaoui qui a entamé cet été une course marathon à travers les régions de France pour présenter en avant-première son film «En attendant les Hirondelles» (Présenté dans la section un Certain regard à Cannes), Djmawi va aussi à l'encontre de son public, musicalement avec fougue et énergie, même si c'est pour cinq dates seulement. Ce qui est déjà pas mal! Notons qu'un point relie ce groupe à Karim Moussaoui, il se trouve que Djmawi Africa joue et fait une apparition bien remarquée dans le film de Moussaoui. Ainsi bouclons- nous la boucle par ce petit clin d'oeil entre musique et cinéma, en attendant que le groupe puisse, pourquoi pas, composer un jour des musiques de films? Mais continuer encore à sillonner le monde grâce à sa bonne humeur et sa musique endiablée.