LE 50EME FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE Mostaganem s'y prépare

Le programme final de cette 50ème édition n'a pas encore été définitivement ficelé.

Le Festival national du théâtre amateur de Mostaganem se déroulera du 13 au 19 juillet en cours avec la participation de 10 troupes, a-t-on appris du directeur artistique de cette manifestation qui souffle, cette année, ses 50 bougies d'existence. Ces troupes ont été sélectionnées après quatre phases qualificatives régionales tenues à Boumerdès, Mila, Laghouat et Mascara. Le jury, présidé par le comédien et metteur en scène Mohamed Adar, a eu à évaluer le travail de 70 troupes de plusieurs wilayas du pays, a souligné à l'APS Boudene Mohammed. En outre, cette manifestation, placée sous le haut patronage du président de la République, M Abdelaziz Bouteflika et du ministère de la Culture, verra la participation de six troupes amatrices programmées en «Off» et trois autres, invités d'honneur venues de France, de Tunisie et d'Espagne. Les troupes en lice se produiront au théâtre régional Si Djillali Benabdelhalim et à la salle bleue de la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki. Celles programmées en hors compétition sont prévues dans les communes de Stidia, Aïn Tedlès, Hadjadj, au théâtre de l'Association «El Moudja», à l'université de Mostaganem et aux théâtres régionaux de Mascara et d'Oran.

Par ailleurs, Mohamed Bouden a souligné que le programme final de cette 50ème édition n'a pas encore été ficelé définitivement. En marge des spectacles, des conférences seront données sur l'histoire du festival du théâtre amateur, le théâtre amateur palestinien, les expériences de théâtre amateur en Europe. Il est également prévu des récitals poétiques du malhoun.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation sera marquée par des spectacles et des défilés de troupes de théâtre et folkloriques, la présentation d'un montage artistique ainsi que des expositions de photos de personnalités de ce festival, d'articles de presse et autres documents sur le théâtre amateur.

Par ailleurs, il est prévu la participation de plus de 70 stagiaires issus de troupes amatrices de plusieurs wilayas à quatre ateliers dédiés à l'art théâtral, l'expression corporelle, la chorégraphie et la scénographie.

Le directeur artistique du festival, Mohamed Boudene, a mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir le festival, 50 ans après sa création, au monde extérieur en permettant aux troupes lauréates de prendre part à des festivals et manifestations internationales pour les encourager et échanger avec leurs homologues de l'étranger. Le commissariat du festival a lancé, cette année, avec la coordination de la bibliothèque principale de lecture publique «Moulay Belhamissi», un appel pour collecter la documentation relative à ce festival, créé en 1967 et qui est considéré comme le plus ancien festival arabe et d'Afrique.