ARTISANAT Le burnous de Kabylie en fête

Le burnous traditionnel de Kabylie est en fête depuis jeudi dernier au village Houra, dans la commune de Bouzeguène à 70 km au sud-est de Tizi Ouzou. La quatrième édition de la fête, réservée exclusivement à cet habit traditionnel tissé soigneusement par les femmes et porté par les hommes pendant la saison hivernal, s'est ouverte au niveau de l'école primaire Omar-Yakoubi de Houra. Organisé par le comité de village et l'association culturelle chahid Yakoubi-Ferhati, l'évènement continue à susciter l'intérêt des visiteurs qui sont nombreux à vouloir renouer avec l'artisanat traditionnel et les pratiques des ancêtres. Au niveau de ce village qui veut sauver le burnous de disparition, des tisseuses continuent à perpétuer la tradition et à confectionner de belles oeuvres destinées aux adultes, aux jeunes et aux enfants. Ayant pris un recul pendant quelques années, cette activité artisanale a connu un regain d'intérêt depuis le lancement de la fête du burnous qui est à sa 4ème édition grâce à l'implication et à la volonté des villageois et des tisseuses, a expliqué le président du comité de village, Ferhat Yakoubi. Et dans le but d'en faire une activité économique capable de contribuer au développement du village tout en préservant le burnous des effets de la modernité, les organisateurs ont entrepris un projet consistant en la création d'une maison de tissage. Une structure qui sera dédiée exclusivement à l'artisanat de burnous et la formation de jeunes tisseuses qui continueront à perpétuer ce savoir-faire ancestral, a-t-il souligné.

Cette maison de tissage facilitera également la commercialisation du burnous dont les ventes se limitent actuellement aux foires et fêtes locales organisées au niveau de la wilaya, a-t-il indiqué, affirmant que l'association aide actuellement les tisseuses du village à vendre leurs produits «dans le seul but de les encourager à aller de l'avant». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence d'invités d'honneur de la famille sportive, notamment Ali Fergani, Zoubir Bachi, Noureddine Saâdi et Kamel Berroudj qui ont tous manifesté leur joie de se déplacer à Houra pour fêter le burnous, qu'ils considèrent comme un pilier de l'identité nationale et héritage vestimentaire qui reflète la dignité de l'homme kabyle. Le président de l'APW Mohammed M'sella a affirmé que cette fête contribue au développement de ce produit du terroir capable de conquérir d'autres produits sur le plan international, d'où la nécessité d'apporter le soutien nécessaire au village et l'association culturelle dans la perspective de porter sa réputation au-delà des frontières.