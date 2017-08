PALAIS DES RAIS, BASTION 23 Les jardins d'Alger s'exposent jusqu'en octobre

Ils pourront prendre connaissance dès le jeudi 31 août et ce jusqu'au 9 septembre des «Jardins éternels, jardins fragiles».«Les jardins d'Alger» s'exposeront encore au Palais des raïs Bastion 23, à Alger. Cette exposition se poursuivra jusqu'au 5 octobre prochain annoncent les organisateurs. La manifestation met en avant différentes expressions artistiques, la vision d'Alger et de ses jardins par des photographes, calligraphes et autres pein-tres. De Sneak Aïtouche à Akacha Talbi, en passant par Larbi Haliloui, des artistes de divers horizons font connaître leurs oeuvres au public algérois. L'exposition, ouverte au public, depuis le 3 août se poursuivra jusqu'au 5 octobre prochain. Les visiteurs ont pu apprécier «C'était écrit» une expo peinture et performances de Aitouche Sneak. Ils pourront prendre connaissance dès le jeudi 31 août et ce jusqu'au 9 septembre des «Jardins éternels, jardins fragiles». Figure également au menu, du 14 au 23 septembre, l'expositions jardins d'Alger d'Akacha Talbi, plasticien. Du 25 septembre au 5 octobre, l'on annonce l'expositions jardins d'Alger par Mohammed Larbi Halliloui, plasticien calligraphe.