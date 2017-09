POÉSIE POPULAIRE ET CHANSON BÉDOUINE À TIARET Le melhoune est annoncé pour les 17 et 18 septembre

La capitale du Titteri accueillera au préalable la troisième édition du Festival national de la chanson engagée.

La Maison de la culture Ali-Mâachi de Tiaret accueillera les 17 et 18 septembre prochains la manifestation culturelle traditionnelle, la «Kheima» de la poésie populaire et de la chanson bédouine, a-t-on appris auprès du commissaire du festival local des cultures populaires de la wilaya. Belkacem Benaouda a indiqué que la manifestation, qui se tiendra sous le slogan «Gaâda wa hemma» dans le cadre du programme culturel de la saison estivale, devra mettre en évidence le patrimoine populaire, encourager l'art bédoui et local, et donner l'opportunité aux poètes populaires locaux et aux pionniers de la chanson bédouine de la wilaya de se produire devant le public et d'échanger entre eux. Le programme de la première journée de ce rendez-vous culturel comprend des lectures de poésie du melhoun avec plusieurs poètes de la wilaya de Tiaret, ainsi qu'un spectacle artistique du genre bédoui qui sera animé par cheikh Brahim Takhmarti et le groupe du cheikh Ould Mahdjoub. La seconde journée de cette manifestation sera animée par des poètes du genre populaire, ainsi que par un spectacle du groupe du cheikh Mohamed Allali de la commune de Mahdia et le groupe du cheikh Abdallah Tiarti. Cette manifestation culturelle est organisée par le commissariat du festival local des cultures populaires de la wilaya sous la houlette de la direction de la culture et du wali de Tiaret. Le programme culturel de la saison estivale de la wilaya de Tiaret, qui a lieu du début du mois d'août à la fin septembre, comprend des soirées artistiques qui verront la participation de 44 groupes locaux dans les différents genres musicaux et culturels, notamment le théâtre pour enfants et le théâtre comique dans le cadre de caravanes culturelles qui sillonneront les Maisons de la culture et de jeunes des différentes communes de la wilaya.

Notons que la capitale du Titteri accueillera au préalable la troisième édition du Festival national de la chanson engagée, laquelle se tiendra du 11 au 13 septembre prochain. Le retour de cette édition placée sous l'égide du ministre de la Culture promet des nouveautés et autres surprises par rapport aux deux éditions précédentes, à travers notamment l'introduction de nouveaux prix qui seront décernés aux meilleurs textes, interprétations et compositions, en plus d'autres prix pour les trois premières troupes de ce concours, a indiqué Belkacem Benaouda. L'introduction de ces prix spéciaux du meilleur texte, composition et interprétation se veut une occasion de plus pour encourager les participants à fournir plus d'efforts pour promouvoir la chanson engagée et l'améliorer, selon la même source qui indique que le jury sera composé du poète Slimane Djouadi, ainsi que d'autres artistes à savoir Mohamed Laâraf, Yousfi Toufik et Maâti Kamel.

15 wilayas ont confirmé leur participation à cette troisième édition de cette manifestation à raison d'une troupe pour chaque wilaya, en attendant la participation de Tiaret, wilaya organisatrice avec trois troupes, a ajouté le même responsable. Il est prévu, à l'occasion, l'organisation d'expositions de photos des première et deuxième éditions de ce festival et de doyens de la chanson patriotique, ainsi que des soirées artistiques animées, notamment par la chanteuse Nada Erayhane, qui donnera le ton à cet événement musical, avec sa voix sublime, aux côtés d'autres chanteurs tels que Mohamed Laâraf, Yousfi Toufik et Nasreddine Blidi.