A ALGER ET CONSTANTINE François Morel et Antoine Sahler en concert

L'Institut français à Alger et celui de Constantine organisent un concert du chanteur François Morel, accompagné du musicien Antoine Sahler et ce, en septembre.La Vie (Titre Provisoire) est un spectacle qui raconte «des histoires, des histoires de la vie, de l'amour et de philosophie, des histoires qui viendraient après la fin du monde». Basé sur l'ouvrage Ma vie (Titre Provisoire) de Jack-Alain Léger, ce spectacle ne vous fera pas découvrir des chansons seulement, mais vous embarquera dans une expérience humaine. Les histoires racontées en forme de chansons par François Morel avec les notes d'Antoine Sahler au piano, trompette et claviers va certainement vous bouleverser. Ils seront à l'Institut français d'Alger le 14 septembre à 19h30, réservez vos places à cette adresse: chansonfrancaiselavie2017.alger@if-algerie.com puis, à l'Institut français de Constantine le 16 septembre à 18h, réservez au niveau de l'Institut. Entrée gratuite.