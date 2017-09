L'INSTITUT FRANÇAIS D' ORAN Ateliers BD

Des ateliers de maîtrise de la bande dessinée seront donnés à partir du 18 septembre prochain à Oran, à l'initiative de l'Institut français de la ville. Menés par le bédéiste Ben, ces ateliers seront animés les lundis et mercredis à 14h et à 17h30. En 12 étapes, les participants découvriront tout de l'univers de la bande-dessinée et pourront à l'issue de la formation créer leur propre BD (2 pages).Les outils de création, la méthodologie, les différences entre création à la main ou par ordinateur seront abordés lors de ces ateliers afin de mettre en place une base d'apprentissage.Les inscriptions à l'atelier se font au niveau de l'Institut français à partir de la première semaine de septembre, période de reprise de l'établissement.À noter qu'une exposition de bandes-dessinées d'un atelier précédent se tiendra du jeudi 14 septembre au jeudi 28 septembre, toujours au niveau de l'Institut français.