PLACE EMIR-ABDELKADER Echange de livres

Un événement dédié à l'échange de livres se tiendra le 9 septembre prochain au centre d'Alger, à l'initiative d'un collectif d'amoureux de lectures. Prévu au niveau de la place Emir-Abdelkader (rue Ben-M'hidi, Alger-Centre), la rencontre se veut l'occasion d'échanger des livres et autres découvertes. Un débat d'idées et un échange autour des dernières lectures prendra également place.Le lieu choisi pour l'événement n'est pas anodin, la place Emir étant le siège de la librairie du Tiers-Monde, l'une des «plus riches de la capitale». Une bonne opportunité pour faire le plein sur place.La manifestation débutera à partir de 11h et est ouverte à tous.