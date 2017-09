CONCOURS «AUTODIDACTART» Appel à participation

Peintres, sculpteurs, révélez votre savoir-faire, participez au concours «AutodidactArt».

Cet événement est le carrefour de l'expression artistique, où chaque artiste, amateur pourra s'exprimer, communiquer librement sous toutes formes, sur tous supports et ainsi partager ses créations avec le public. Le concours est ouvert à partir de 18 ans. Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition un espace d'exposition et d'expression en plein air au Centre des Arts niveau 108, Office Riadh El Feth, alger. Le concours «AutodidactArt» est organisé par «le ministère de la Culture et l'Office Riadh El Feth avec l'aimable participation de Ramdy».Pour toute inscription ou information contactez-nous au: 0558 60 02 70.