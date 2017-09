FESTIVAL DU CINÉMA LATINO-ARABE DE BUENOS AIRES L'Algérie invité d'honneur

L'Algérie sera à l'honneur du 7e Festival international du cinéma latino-arabe «LatinArab» prévu du 4 au 13 septembre 2017 à Buenos Aires (Argentine), a-t-on appris auprès des organisateurs. Trois films algériens seront en compétition officielle au 7e LatinArab. Il s'agit du long métrage «En attendant les hirondelles» (2017) du réalisateur Karim Moussaoui, du court métrage «Kindil el Bahr» (la Méduse) du réalisateur Damien Ounouri et du court métrage documentaire «Nwelli» (je reviendrai) du réalisateur Amine Mohamed Kabbès. D'autres films algériens seront projetés hors compétition à l'instar de «Chroniques de mon village» (2016) de Karim Traïdia, du documentaire «Fidaï» (2012) de Damien Ounouri, du court métrage «Les jours d'avant» (2013) de Karim Moussaoui et de «Mascarades» (2008) de Lyès Salem.Une conférence consacrée au cinéma algérien est prévue lors de cette édition du festival. Organisé depuis 2011 par Cine Fertil, le Festival international du cinéma latino-arabe fait connaître la production cinématographique et culturelle arabe dans les pays d'Amérique latine.