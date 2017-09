TLEMCEN Sortie photo

Une sortie photographie en direction de la ville de Tlemcen se tiendra le 21 septembre prochain à Alger. Organisée par Sortie Photo Algérie, cette escapade d'Alger vers la capitale des Zianides promet d'être inoubliable. Qui dit sortie photographique dit visite d'endroits magnifiques et Tlemcen, comme beaucoup d'autres wilayas de notre beau pays, n'en manque pas. Que ce soit du côté naturel ou du côté culturel, Tlemcen ravira les amateurs d'histoire, d'architecture mauresque et de paysages à couper le souffle.

Au programme de cette sortie, une visite au plateau de Lalla Setti qui vous offrira une vue sur toute la ville. Vous vous délecterez de ce spectacle sous l'ombre de la forêt du Petit Perdreau. Par la suite, direction les grottes de Aïn Beni Add qui émerveilleront petits et grands. Les ruines de la Mansourah ne seront pas oubliées, tout comme le palais royal des Zianides, El Mechouar, construit au XIe siècle. La journée se clôturera par une visite aux cascades de l'Ourit pour finir avec une visite à pied de la Médina de Tlemcen, son souk traditionnel, la Grande Mosquée et le musée d'art et d'histoire. Les organisateurs promettent un hébergement de deux nuits dans un excellent hôtel dans la Médina avec petit-déjeuner. Le transport d'Alger à Tlemcen se fera par bus et un guide sera toujours en votre compagnie, votre sécurité est également garantie. Le transport donc, plus l'hébergement avec petit-déjeuner et les visites guidées sont proposées au prix de 13 200 DA par personne.

Le départ est prévu à Alger le jeudi 21 septembre à 9h30. Le point de rendez-vous est au Champ de Manoeuvres (1er-Mai) à côté du Bazar. Le retour de Tlemcen se fera samedi 23 septembre à 15h30. Si vous souhaitez vous informer davantage ou réserver, appelez ce numéro: 0550 07 91 50. Vous pouvez également envoyer un SMS d'inscription avec: nom, prénom, pseudo Facebook ou E-mail en précisant la destination: Tlemcen. Les places sont limitées.

N'oubliez pas de porter des chaussures idéales pour la marche et de vous protéger du soleil; prenez aussi avec vous une photocopie d'une pièce d'identité (Carte nationale ou permis de conduire); si vous êtes étrangers, apportez avec vous une photocopie du visa et de la 1ère page du passeport.