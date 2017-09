14E ÉDITION DES ANDALOUSSIATTES EL DJAZAIR Honneur aux dames

Par O. HIND -

Cette manifestation lyrique qui se tiendra du 7 au 23 septembre porte cette année sur le thème «Stars et associations».

La quatorzième édition du «Andaloussiates El Djazair», ouvre ses portes jeudi prochain 2017, dans la ville d'Alger pour se poursuivre jusqu'au 23 septembre 2017, sur initiative de l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger.

Cette manifestation lyrique qui porte cette année sur le thème: «Stars et associations», permettra de revivre et redécouvrir la musique arabo-andalouse, à travers plusieurs soirées qui seront entamées par une pléiade d'associations musicales. Aussi, une nouvelle forme cette année met à l'honneur les grandes voix de cet art, en vue de créer une ambiance qui sera fortement appréciée par les mélomanes et les amateurs de l'art andalou.

On notera au programme Leila Borsali, l'association des beaux-arts, l'association El Gharantiya, Zakia Kara Terki, l'association El Djenadiya, Jihane Houari, une jeune de 20 ans, l'association Eldjazira, Mohamed Yacine, l'association El Kortoba d'Alger, Hiba Zahri, l'association El Mezghnana et Ahmed Takdjout. Comme vous le remarquez, le festival entend cette année faire honneur aux femmes à travers la découverte de ces différentes voix féminines des connues aux moins connues lesquelles méritent d'être plus révélées au public.

Les horaires varient de 16h à 17h et 19h. Hamidou se produira pour sa part à la salle Ibn khaldoun à 20h. Pour info, Hiba Zahir et Mohamed Yacine appartiennent tous deux à l'école de cheikh Abdekrim Dali.

Cette manifestation se veut rendre hommage à l'authenticité de cette musique noble et un message de reconnaissance à notre patrimoine. C'est aussi une façon d'affirmer le travail de fond mené par ces différentes associations dans la préservation et le prolongement de ce legs musical. Car même si elles ne sont pas versées dans la recherche académique ou de la réflexion scientifique, il n'en demeure pas moins qu'elles contribuent à maintenir une tradition musicale en éveil. Pour que celle-ci ne se perde pas. Car si elle est jouée souvent lors de concerts et cantonnée en milieu savant, ses amateurs sont nombreux.

Cette manifestation est donc à saluer bien bas car au-delà de la mise en avant du raffinement de ce style de musique, ce festival permet de sauvegarder un patrimoine jalousement entretenu par de nombreux chouyoukh dont le travail a été maintes fois a applaudi car consistant à préserver ce riche héritage.