BENI HAOUA Randonnée et pique-nique

Si les enfants reprennent le chemin de l'école le 6 septembre, les vacances des adultes ne sont pas encore finies. Une randonnée pédestre les attend même le 8 septembre prochain.Après un départ prévu à 7h du matin à partir du parking en face du tribunal du Ruisseau, direction le port de Béni Haoua. Une marche de 2 km, un passage à la cascade et une baignade dans des bassins naturels est prévue.Suite à l'effort, un peu de réconfort avec un pique-nique en plein air, de quoi faire le plein d'oxygène et de paysages. Vous serez accompagnés pour l'occasion d'un guide professionnel, d'un secouriste ainsi qu'un photographe. N'oubliez pas de porter une tenue adéquate, surtout des chaussures de marche et une tenue de baignade, avec sac à dos, votre déjeuner et de quoi vous hydrater régulièrement.Le retour se fera à 21h. Le prix par personne est de 2000 DA. Pour réserver, envoyez un SMS avec votre nom et votre date de naissance à ce numéro: 0555 259926.