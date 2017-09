THÉÂTRE D'ORAN Il consolide sa présence sur les réseaux sociaux

Le Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO) s'est doté, lundi dernier, de sa propre chaîne TV en ligne à l'effet de consolider son rapprochement du public, a indiqué le directeur de cette structure culturelle. «La chaîne TV du TRO est accessible à partir de lundi soir sur le site d'hébergement de vidéos YouTube», a précisé à l'APS Mourad Senouci, soulignant que les visiteurs y trouveront plusieurs informations sur les activités de l'établissement. «Les visiteurs ont accès au répertoire du théâtre en photos et vidéos, avec des passages filmés de plusieurs pièces produites par le TRO», a-t-il fait savoir. «Cette initiative donne le ton à une série d'actions en faveur du public», a-t-il soutenu, annonçant à ce titre le lancement, samedi prochain, d'une nouvelle page «complète et dynamique» du TRO sur le réseau social Facebook. La semaine prochaine verra encore l'enrichissement du contenu du site Web du TRO qui proposera une visite virtuelle à l'intérieur de l'établissement, des fiches techniques des spectacles, et la présentation de portraits d'artistes. En se mettant au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le TRO escompte ainsi susciter davantage d'intérêt public pour le 4ème Art national. «C'est aussi un moyen de préserver la mémoire du patrimoine légué par les grandes figures du théâtre», a fait valoir Mourad Senouci. D'autres dispositions ont été prises au plan organisationnel et logistique pour la couverture vidéo des différentes activités qu'organisera le TRO, a-t-il signalé.