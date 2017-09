«HITMAN & BODYGUARD» AU BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN Ils restent en tête

Pour la troisième semaine consécutive, «Hitman & Bodyguard» est en tête du box-office nord-américain, toujours devant le film d'horreur «Annabelle 2: La Création du mal», selon les chiffres définitifs publiés lundi dernier par Exhibitor Relations, mais les salles obscures restent toujours aussi clairsemées. Selon le site spécialisé Box Office Mojo, il s'agit «en effet du pire week-end de «Labor Day», qui marque la fin de l'été aux Etats-Unis, en termes de recettes depuis 17 ans. «Hitman & Bodyguard», le film d'action comique avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds, a généré 10,5 millions de dollars ce week-end, devant «Annabelle 2: La Création du mal» et ses 7,5 millions de dollars. Au total, les deux films ont respectivement rapporté 58,1 et 91 millions de dollars depuis leur sortie. «Wind River», film policier de Taylor Sheridan, continue son ascension et monte à la 3e place, avec 6,2 millions de dollars, pour 20,3 millions de dollars de recettes depuis sa sortie en salle. «Ballerina», dessin animé franco-canadien et ses 4,9 millions de dollars (13 millions au total) amassés, chute à la 4e place, devant le nouveau Steven Soderbergh, «Logan Lucky», qui a, lui, généré 4,4 millions de dollars pour arriver à 22,7 millions de dollars. Voici la suite du top 10: 6 - «Dunkerque», épopée de Christopher Nolan sur l'évacuation de 400 000 soldats britanniques et alliés pendant la Seconde Guerre mondiale: 4,4 millions de dollars 7 - «Spider-Man: Homecoming»: 3,7 millions de dollars 8 - «Moi, moche et méchant 3», autre film d'animation: 2,5 millions de dollars 9 - «Le monde secret des émojis», film d'animation, assassiné par les critiques de cinéma: 2,5 millions de dollars 10 - «Opération casse-noisette 2»: 2,1 millions de dollars.