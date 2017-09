FRANCE "Chroniques de mon village" de Karim Traïdia primé

Le long métrage de fiction «Chroniques de mon village» du réalisateur Karim Traïdia a reçu dimanche soir le Grand Prix du 4e Festival du film africain «Africlap» qui s'est tenu dans la ville française de Toulouse, a-t-on appris auprès du jury du festival. Le film algérien a reçu ce prix ex aequo avec le film «Wallay» du réalisateur burkinabé Berni Goldbat. Le jury de cette manifestation, qui comptait le réalisateur algérien Hamid Benamra, a attribué une mention spéciale au réalisateur marocain Jawad Rhalib pour «Insoumise». La catégorie du court métrage, marquée par la participation de «Lmudja» de Omar Belkacemi et «Le jardin d'essai» de Dania Reymond, a vu la consécration du film «La face cachée du père Noël» du Réunionnais Laurent Pantaléon et de «Barwita» de la Tunisienne Jaziri Sana qui a reçu une mention spéciale du jury. Le volet documentaire, qui ne comptait aucune oeuvre algérienne en compétition, a été clôturé par l'attribution de Grand Prix à «L'Africain voulait voler» de la réalisatrice gabonaise Samantha Biffort. Organisé depuis 2014 par l'association éponyme, le festival «Africlap» est dédié au cinéma africain, considéré par les organisateurs comme une nouvelle forme d'oralité adoptée par des conteurs contemporains.