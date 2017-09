LONDRES Spectacle du conteur Mahi Seddik

Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi Seddik, est au programme de journées culturelles algériennes prévues du 20 au 24 septembre à Londres, a-t-on appris auprès des organisateurs. Habitué des rondes populaires et du théâtre de la «halqa», Mahi Seddik est convié à présenter des contes puisés dans le patrimoine oral algérien, particulièrement du Grand Sud, à la faveur de deux représentations de son spectacle «Les contes d'Algérie», à l'occasion de cet événement communautaire visant à promouvoir la culture algérienne. Natif de Sidi Bel Abbès, Mahi Seddik, qui a suivi une formation dans le 4e art, s`attache depuis plusieurs années à promouvoir et à revivifier la tradition orale, disparue, des «Goual» (conteurs). Le conteur a animé ces dernières années, à la faveur des festivals organisés à travers l`Algérie, de nombreux espaces et ateliers consacrés au conte populaire, et a assuré des cycles de formation en Tunisie et aux Emirats arabes unis, notamment. Cette manifestation est organisé par «The National Algerian Centre», une organisation qui vise à encadrer la communauté algérienne établie en Angleterre et à offrir des formations et des activités culturelles aux jeunes de la communauté.