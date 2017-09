PRIX «RENAUDOT» Kaouther Adimi et Salim Bachi en lice

Les auteurs algériens Kaouther Adimi et Salim Bachi figurent sur la première sélection du Prix littéraire français «Renaudot» pour l'année 2017, annoncent des médias français spécialisés. 17 romans et quatre essais figurent dans cette première sélection rendue publique lundi dernier dont le dernier ouvrage de la jeune romancière Kaouther Adimi, «Nos richesses» publié en Algérie aux éditions Barzakh et en France chez «Le Seuil». Née en 1986, Kaouther Adimi a publié son premier roman, «Des ballerines de papicha» en 2010, réédité en France un an plus tard sous le titre «L'envers des autres», elle publie en 2015 son deuxième roman «Des pierres dans ma poche». également auteure de plusieurs nouvelles, Kaouther Adimi avait reçu, entre autres, le «Prix littéraire de la vocation (2011)» pour son premier ouvrage. Entre autres romans retenus dans cette première sélection «Innocence», premier roman de l'actrice et réalisatrice française Iva Ionesco, «La disparition de Josef Mengele» du journaliste et écrivain français Olivier Guez ou encore «L'empereur à pied» du Libanais Charif Majdalani. Dans cette même sélection quatre essais ont été retenus par le jury du Prix Renaudot dont «Dieu, Allah, moi, et les autres» de l'auteur algérien Salim Bachi qui a déjà été distingué du prix Goncourt du premier roman pour «Le chien d'Ulysse» paru en 2001. Né en 1971 à Alger, Salim Bachi qui s'était illustré avec «Le chien d'Ulysse», plusieurs fois primé en France, a publié une dizaine d'autres romans et essais dont «La Kahéna» (2003), «Tuez-les tous» (2006), «Le dernier été d'un jeune homme» (2013), ou encore «Le consul» (2014). «Sexe et mensonges» de la Marocaine Leïla Slimani, auteure à succès ayant déjà reçu le prix Goncourt en 2016 pour son deuxième roman «Une chanson douce», «La nostalgie et l'honneur» du journaliste français Jean-René Van Der Plaesten et «De l'ardeur» de Justine Augier. Le prix Renaudot sera attribué au début du mois de novembre.