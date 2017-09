GALERIE ZINEDINE ZEBAR "ZZ IMAGE"

La galerie Zinedine Zebar c'est un feuilleton iconographique de l'Algérie et d'Alger Zinou préfère mettre le cap sur Djanet, les Phares d'Algérie, la Casbah, Ghardaïa, les vieux quartiers mémoriels des villes et villages d'Algérie.

Le vécu professionnel de Zinou se décline comme une photothèque. Une photothèque qui se raconte tel un long feuilleton. C'est un feuilleton, un long feuilleton algérien, avec une multitude d'épisodes: l'Algérie patrimoniale, la société algérienne scénarisée à travers une multitude de miroirs, Alger vue du ciel, etc, etc...C'est cette Algérie-là, l'Algérie immortalisée pour la postérité par Zinou que le Zinou met à l'affiche via son kiosque.

Un kiosque qui, désormais, donnera carte blanche à l'Algérie sous toutes ses facettes. Bienvenue à la galerie photos Zebar.«ZZ IMAGE» - c'est le nom de la galerie - élu refuge dans un de ces beaux kiosques qui, depuis plusieurs décennies, ornent les principaux squares d'Alger. Sise, avenue Pasteur, la galerie Zinedine Zebar «ZZ IMAGE» fait face à l'hôtel Albert 1er au coeur d'un des plus beaux îlots architecturaux d'Alger et de la Méditerranée.