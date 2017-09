TISSEMSILT Une centaine d'enfants s'illustrent aux rencontres d'été

La première édition des rencontres d'été pour enfants, qui a pris fin hier à la bibliothèque principale de lecture publique «Yahia Bouaziz» de Tissemsilt, a permis l'illustration d'une centaine d'enfants talentueux dans des domaines culturels et artistiques, a-t-on appris des organisateurs.

Ces enfants se sont illustrés dans des activités organisées dans le cadre des ateliers de dessin, de lecture, de jeux, d'écriture de récits et des concours de poésie.

Les jeunes talents âgés entre 8 et 12 ans ont été sélectionnés parmi plus de 2000 enfants attirés par la manifestation rencontres d'été pour enfants.

Plus de 200 enfants adhérents à la bibliothèque ont été honorés à cette occasion.

A noter que le programme des rencontres d'été pour enfants (6 août au 9 septembre) a porté sur des expositions de livres (pour enfants, scolaires, d'histoire de l'Algérie moderne) et de photos de chouhada.

Des interventions sur l'écriture de prose et de poésie ont été animées à cette occasion, de même que des conférences historiques.

Les enfants ont suivi aussi des spectacles de théâtre et récréatifs.