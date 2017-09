THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN El assad wal hattaba et Asghar mini présentées en septembre

Le théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran (TRO) présentera, prochainement, deux pièces théâtrales pour enfants El Assad wal hattaba et Asghar mini dans une nouvelle adaptation, a-t-on appris auprès de cet établissement culturel.

Deux nouvelles figures y prendront part. Reffas Hocine dans la première pièce et Mustapha Meratya dans la deuxième, en remplacement respectivement de Safir Salem et Sofiane Messaoud partis en retraite, a indiqué la chargée de communication au TRO.

Produite en 2010, mise en scène par Samir Bouanani et écrite par Mourad Senoussi, la pièce El assad wal hattaba sera présentée le 22 septembre en cours, celle de Asghar mini est programmée le 29 du même mois, a ajouté Sanae Zaoui notant que cette oeuvre, produite en 2013, a été mise en scène par Chekkak Safia et coécrite par la réalisatrice et Boualem Hafid.

Ces deux pièces, présentées plusieurs fois, ont drainé chaque fois un grand nombre de spectateurs jeunes et adultes.

A noter que des représentations théâtrales seront programmées en cette rentrée sociale, chaque vendredi après-midi au lieu de la matinée pour attirer un plus grand nombre d'amateurs du 4ème art, a souligné le responsable du TRO.

Parallèlement aux représentations théâtrales, le hall de cet édifice abritera des activités culturelles, des jeux de magie et des expositions de livres de maisons d'édition qui ont apprécié cette initiative, a indiqué Mourad Senoussi, soulignant: «nous oeuvrons pour que le TRO devienne un espace divers pour développer les talents des enfants, public de demain».

Dans ce cadre, le théâtre régional Abdelkader-Alloula envisage de signer une convention avec la direction de l'éducation et oeuvrer avec les comités de quartiers pour permettre aux enfants de découvrir les métiers du théâtre et les modalités de réalisation d'une pièce avant sa représentation sur scène.

Le programme théâtral du mois de septembre comprend des activités destinées aux adultes dont la pièce de la troupe «Awhar El Masrah» et un récital poétique de l'association «El Fadl» d'Oran, en plus de l'accueil d'une troupe indienne.