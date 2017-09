10E FIBDA Lancement des concours pour les bédéistes

Le 10ème Festival international de la bande dessinée d`Alger (Fibda), prévu du 3 au 7 octobre prochain, lance des concours pour les professionnels et les amateurs du 9e art, ont annoncé les organisateurs sur le site Internet du festival.

Les bédéistes professionnels, algériens ou étrangers, pourront prendre part au concours de cette édition ouverte à tous les auteurs d'oeuvre inédite ou éditée entre 2016 et 2017.

Pour les jeunes amateurs de bande dessinée, un concours est destiné aux «Espoirs scolaires» en deux catégories (12-15 ans et 16-18 ans), alors que les dessinateurs âgés de plus de 18 ans sont conviés à concourir pour le «Prix d'Excellence de l'Union européenne» dans le cadre de la catégorie «Jeunes talents». Un autre concours de déguisement «Cosplay», organisé par les éditions spécialisées dans la BD et le manga «Z-Link» et l`Office national des droits d`auteur et droits voisins (Onda), est ouvert aux fans du cosplay dont la meilleure création de costume inspirée de personnages de BD, de cinéma, de jeux vidéo ou de comptes populaires, sera récompensée. Les candidats aux concours professionnels et amateurs de cette édition qui se tiendra simultanément à l'Esplanade Riad El-Feth et au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, devront envoyer ou déposer leurs oeuvres avant le 15 septembre. Les règlements et les modalités de participation aux concours sont disponibles sur le site Web du Fibda (www.bdalger.com).