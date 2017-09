IL AURA LIEU AUJOURD'HUI À LA MAISON DE LA CULTURE Un grand gala de solidarité avec le militant Saïd Boukhari

Par Kamel BOUDJADI -

Depuis l'hospitalisation, le lit de ce grand militant amazigh et membre fondateur du MCB a toujours été plein à craquer de visiteurs.

La Maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville de Tizi Ouzou vibrera aujourd'hui aux mélodies de plusieurs grandes figures de la chanson kabyle. Les revenus du gala seront destinés aux soins nécessités par la maladie du grand militant de la cause amazighe. Il y a quelques jours en effet, Saïd Boukhari a été hospitalisé au niveau du CHU Nédir-Mohamed de Tizi Ouzou pour une prise en charge avant d'être transféré à l'étranger.

Depuis l'hospitalisation, le lit de ce grand militant amazigh et membre fondateur du MCB a toujours été plein à craquer de visiteurs. Ses hôtes étaient de toutes les catégories. Ses anciens amis et camarades de lutte venaient chaque jour s'enquérir de son état de santé. Parmi les visiteurs, il y avait aussi un grand nombre d'artistes et d'écrivains parmi lesquels Lounis Aït Menguellet. Sa chambre d'hôpital a également été la destination de beaucoup de responsables politiques au niveau local et national. Ainsi, après la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, ce fut le tour du wali de Tizi Ouzou et de la responsable du secteur de la culture Mme Nabila Goumeziane.

L'intérêt grandissant pour l'état de santé de Saïd Boukhari a donc finalement fait naître l'initiative de ce grand gala auquel prennent part de grands noms de la scène artistique locale.

Aujourd'hui donc, dans l'après-midi, la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri vibrera aux sons de chansons toutes dédiées à la bonne santé de ce grand militant du mouvement berbère.

Le public qui payera l'entrée 300 DA, destinée à couvrir les frais de son transfert à l'étranger, dégustera parallèlement les belles chansons d'Arezki Ouali, de la diva Malika Domrane, de Abdellah Dahel, Ali Meziane, Dahmani Belaïd, Djaffar Aït Mammar, Hacène Ahras, Idir Bellali, Kaci Aïssiouen, Kenza, Malik Kezoui, Mourad Guerbas, Malek Bachi, Ouali Kezzar, Ouazib Mohand Ameziane, Rabah Oufarhat, Saïd Khazem et Taleb Tahar. Ainsi, la détresse de ce grand militant qui a donné sa vie pour la culture amazighe, a fait réagir le monde culturel.

Une grande action de solidarité est née prouvant là que le monde artistique est encore sensible à l'état de santé et social en général des artistes et autres hommes de culture.

D'ailleurs, parmi ces derniers organisateurs et chanteurs qui prennent part à l'initiative, figure Rabah Ouferhat, le responsable local du Syndicat national des artistes.

A noter par ailleurs que les initiatives de ce genre ne se limitent pas uniquement aux artistes et aux grands militants connus. Bien au contraire, à travers plusieurs villages et localités de la wilaya, des jeunes surtout, se lèvent pour se regrouper dans des associations afin de lancer des quêtes destinées à couvrir les frais de soins de personnes nécessiteuses à l'étranger et en Algérie. Elles ont toutes réussi à réunir les sommes nécessaires qui s'élèvent souvent à des dizaines de millions de dinars.

Même si elles ne sont pas toutes parvenues à rendre la vie aux malades, elles auront au moins réussi à prouver que les coeurs vivent des admirateurs et des fans solidaires encore.