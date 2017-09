10E FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE EN JORDANIE "Hafl Itizal" représente l'Algérie

L'Algérie prend part, à travers la pièce théâtrale intitulée «Hafl Itizal» de l'association culturelle Skamla de Bou Ismaïl (w.Tipasa), à la 10e édition du Festival international du théâtre en Jordanie, qui s'est ouverte, vendredi soir, dans la capitale jordanienne Amman.

Le président de l'association, Mehdi Kasdi, a affirmé à l'APS que le choix porté sur la pièce «Hafl Itizal» pour représenter l'Algérie à cette manifestation, honore sa troupe théâtrale et représente, pour ses membres, une grande responsabilité. Mehdi Kasdi a exprimé à cet égard, son voeu de voir cette oeuvre théâtrale susciter l'intérêt et l'admiration du public jordanien.

Le responsable de l'association a révélé que la pièce théâtrale sera présentée à deux reprises (les 16 et 18 septembre), ce qui reflète, a-t-il dit, la concordance de la doctrine du festival avec le thème de la pièce qui s'inscrit dans ce qui est appelé, le théâtre de rue. Mehdi Kasdi a, en outre, fait part de son souhait de voir le théâtre en Algérie réaliser un saut qualitatif et retrouver la place qu'il occupait dans la société algérienne, appelant, à ce propos, les responsables à s'intéresser davantage aux jeunes passionnés par le théâtre et à accorder à ces derniers les aides nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit de représenter l'Algérie dans les festivals régionaux ou internationaux. Par ailleurs, le directeur de la troupe «Toukous», Feras Al-Raymouni, également commissaire du festival, a affirmé que la pièce «Hafl Itizal» a été choisie parmi sept autres pièces théâtrales algériennes ayant été reçues par l'administration du festival. En réponse à une question sur la participation algérienne dans cette manifestation culturelle, le Commissaire du festival l'a qualifiée de constante et régulière», avant d'affirmer que les présentations théâtrales algériennes «se distinguent toujours et sont en harmonie avec la nature même du festival».

Le responsable a également affirmé que l'échange dans le domaine théâtral entre l'Algérie et la Jordanie est «actif et excellent». «Hafl Itizal» est une présentation théâtrale avec un seul acte,dont l'histoire se déroule dans un chantier de construction.

Le rôle principal est joué par le chef de ce chantier, lequel a décidé d'organiser un jubilé avec des ouvriers à l'occasion de 15 années de réalisations.

Cependant, les événements prennent une autre tournure, avec la visite inopinée de l'épouse du responsable et notamment avec l'intrusion d'une vieille dame qui s'était trompée d'adresse et qui est déterminée à rendre les choses beaucoup plus compliquées. Inspirée de l'oeuvre de l'écrivain russe, Anton Tchekhov, «Le Jubilé», la pièce est réalisée par Khaled Belhadj avec l'aide de Mehdi Kasdi.

S'étalant sur une période de 5 jours, ce festival connaîtra l'entrée en compétition de 10 présentations théâtrales de plusieurs pays arabes, abondant toutes, d'après Al-Raymouni, dans le registre du théâtre ouvert et présenté au public dans des espaces accueillants. A rappeler que la pièce de théâtre «Thelth El-Khali» du théâtre régional d'El Eulma a décroché six prix à la 9e édition du Festival international du théâtre en Jordanie.