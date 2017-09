ASSIA DJEBAR Une bibliothèque à Paris portera son nom

Une bibliothèque à Paris sera baptisée au nom de l'écrivaine algérienne et membre de l'Académie française Assia Djebar, décédée en février 2015, a annoncé vendredi un conseiller de la ville de Paris sur son compte twitter. La bibliothèque, qui devrait ouvrir ses portes en décembre, se situe dans le XXe arrondissement de Paris et s'étend sur une superficie de 1038 m2, a indiqué le conseiller délégué auprès de l'adjoint-maire chargé de l'urbanisme, Jacques Baudrier.

Ce lieu culturel possède un espace pour la petite enfance et une zone numérique. La ville de Paris a déjà rendu un grand hommage à la romancière pour commémorer la première année de sa disparition. Organisé par la mairie de Paris, en partenariat avec la Sorbonne Nouvelle, et les associations le Cercle des amis de Assia Djebar et Archives Claude Simon et ses contemporains, l'hommage a été ponctué, le 10 février 2016, par un riche programme à la hauteur de celui pressenti, de son vivant, pour le prix Nobel de littérature. Dans son allocution, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a exprimé son enthousiasme d'être présente à l'hommage de cette grande dame immortelle qui, par son talent, qui est bien le sien, a traduit, écrit, expliqué et touché nos imaginaires et nos vies. Un an après sa disparition, je suis touchée d'être là, parce que je retrouve dans l'oeuvre de Assia Djebar cette dimension d'identité multiple qui nous aide à nous construire, à construire le monde, avait-elle dit, annonçant qu'elle est à la disposition des associations qui envisagent de transmettre et diffuser le message de Assia Djebar. De son vrai nom Fatima-Zohra Imalayène, Assia Djebar, considérée comme une écrivaine les plus célèbres du Maghreb, est l'auteure de plusieurs romans, nouvelles, poésies et essais. De son vivant, elle a écrit également pour le théâtre et s'est investie dans le cinéma en réalisant plusieurs films.