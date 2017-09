10E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE EN JORDANIE "Hafl Itizal" captive le public jordanien

La pièce théâtrale «Hafl Itizal» de l'association culturelle Skamla de Bou Ismaïl (w.Tipasa), présentée pour la première fois en dehors du territoire national dans le cadre de la 10e édition du Festival international du théâtre de Jordanie, a captivé le public jordanien qui a suivi ses chapitres avec beaucoup d'attention. Inspirée du théâtre classique italien, la pièce raconte, dans le style comique du théâtre de rue, le quotidien d'un Algérien lors d'un jubilé organisé dans un chantier de construction en présence des ouvriers à l'occasion de 15 années de réalisations... Une fête où les valeurs font défaut et où l'anarchie règne en maître, notamment avec la visite inopinée de l'épouse du responsable et l'intrusion d'une vieille dame qui s'est trompée d'adresse. Inspirée de l'oeuvre de l'écrivain russe, Anton Tchekhov, «Le Jubilé», la pièce est réalisée par Khaled Belhadj avec l'aide de Kasdi Mehdi qui a interprété le rôle de Atef, aux côtés de Sara Hias dans le rôle de l'épouse et de Chiraz Razika dans le rôle de Hadja Kheira.

Le réalisateur jordanien, Ousama El Mesri, n'a pas caché son admiration devant la perfection de «l'interprétation des comédiens algériens malgré leur jeune âge», ainsi que de la mise en scène et la réalisation de cette pièce théâtrale.

La comédienne tunisienne, Manel Abdelkaoui, a indiqué avoir été agréablement surprise par l'interprétation des comédiens algériens qui se sont surpassés tout au long de la présentation.

De son côté, la comédienne bahreïnie, Nadjma Boualai, a souligné que la présentation algérienne était «belle et complémentaire en termes d'interprétation de musique et de sens». Pour le président de l'association, Kasdi Mehdi, le succès de «Hafl

Itizal» dans ce festival reflète la réussite du théâtre algérien. Il a indiqué que l'objectif de sa troupe théâtrale a été atteint à travers l'intérêt et l'admiration suscités auprès du public jordanien. Très active sur le terrain, la troupe Skamla de Bou Ismaïl est une association qui a réussi à s'imposer sur la scène culturelle locale en dépit de sa création récente (octobre 2014). Outre le pays organisateur (la Jordanie), prennent part à cette 10e édition l'Algérie, la Tunisie, la Libye, les Emirats arabes unis, le Soudan, l'Egypte, l'Arabie saoudite et le Bahreïn.