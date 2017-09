TIZI OUZOU Expo d'oeuvres artistiques et artisanales de détenus

Une exposition d'oeuvres artistiques et artisanale réalisées par des détenus s'est ouverte lundi après-midi à la Maison de la culture «Mouloud Mammeri» de Tizi Ouzou, a-t-on constaté. Les créations (sculpture sur aluminium, peinture, gravure, broderie...) de détenus des maisons d'arrêts de sept wilayas à savoir, Tizi Ouzou, Alger (Maison d'arrêt d'El Harach), Béjaïa, Bouira, Chlef, Annaba et Boumerdès (maison d'arrêt de Tidjelabine) ont été présentées au public à l'occasion de cette activité organisée par la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ainsi que la direction locale de la culture en collaboration avec la Maison d'arrêt de Tizi Ouzou. Rencontré en marge de ce vernissage, le procureur général près la cour de Tizi Ouzou, Mohamed Tayeb Laâzizi, a indiqué à l'APS que cette manifestation qui rentre dans le cadre des conventions signées entre le ministère de la Justice et d'autres départements ministériels, dont celui de la culture, était une occasion pour expliquer au citoyen le programme important mis en place par l'Etat dans le cadre de l'humanisation des établissements pénitenciaires et pour la réinsertion sociale des détenus. Il a rappelé à ce titre que ces conventions visent à promouvoir l'activité culturelle, professionnelle et éducative en milieu carcéral. Cette exposition permettra aux visiteurs de voir concrètement le résultat de cet énorme effort déployé et du programme important mis en place par l'Etat au profit de détenus afin de leur permettre notamment de poursuivre leurs études et d'apprendre un métier qui facilitera leur réinsertion sociale après qu'ils eurent payé leur dette envers la société, a-t-il dit.

M. Laazizi a rappelé, qu'en matière d'études, des résultats encourageants avaient été réalisés par des détenus au niveau des établissements pénitentiaires du pays, particulièrement à Tizi Ouzou, qui a enregistré plus de 69% de taux de réussite pour les deux examens du BEM et du bac. «Le détenu est certes privé de sa liberté, et c'est ça la nature même de la punition, mais n'est pas privé de la possibilité et des moyens de s'exprimer et d'exprimer ses talents», a-t-il observé. Le wali Mohammed Bouderbali, présent à ce vernissage, a qualifié cette manifestation d'excellente initiative car elle permettait de découvrir toutes les différentes facettes des missions de l'administration carcérale, notamment en matière de rééducation, de réadaptation et de réinsertion en milieu social des détenus. Cette exposition a été l'occasion de découvrir des vocations et des talents parmi la population carcérale, a-t-il ajouté.

La directrice de la culture, Nabila Goumeziane, a rappelé de son côté les activités (théâtre, lecture publique, musique) organisées par sa direction au niveau des Maisons d'arrêts de la wilaya de Tizi Ouzou, au titre de la convention signée entre les ministres de la Justice et de la Culture.