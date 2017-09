RÉUNION DE LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS D'AUTEURS ET COMPOSITEURS (CISAC) "Condor Electronics" partenaire officiel de l'évènement

Condor Electronics, le leader algérien des produits électroniques et technologiques annonce sa participation en qualité de partenaire officiel à la réunion de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs (Cisac) qui s'est tenue à Alger les 14 et 15 septembre 2017.

L'Algérie à travers l'Office national des Droits d'Auteurs et Droits Communs (Onda) a accueilli cette importante réunion, la première du genre en Afrique.

Organisé par l'Onda et la Confédération internationale des auteurs et compositeurs (Cisac), organisation non gouvernementale dont l'Algérie est membre, le Forum des créateurs africains qui s'est déroulé jeudi et vendredi à l'hôtel El Djazaïr, a réuni une quarantaine de créateurs de musique, scénaristes et réalisateurs aux côtés de représentants de sociétés d'auteurs d'une vingtaine de pays africains dont le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso.

Avec un taux de croissance de près de 54% du chiffre d'affaires de 2014 à 2015; en 2016, Condor Electronics se place en position de leader sur le marché de l'électronique, du multimédias et de l'électroménager en Algérie.