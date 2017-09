SEMAINE SUD-CORÉENNE 2017 EN ALGÉRIE Un programme très varié

La deuxième édition de la semaine sud-coréenne 2017 en Algérie, prévue du 22 septembre au 8 octobre, portera sur les volets sportif, économique et culturel, a annoncé mardi soir à Alger, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, Park Sang-Jin. Dans l'esprit compétitif d'abord, cette deuxième édition débutera les 22 et 23 septembre, avec la «Coupe de l'ambassadeur de Corée et de Kukkiwon de taeikwondo», programmée à la salle omnisports Harcha-Hassen à Alger. Un séminaire sur «La croissance économique de la Corée et les relations économiques algéro-coréennes», sanctionnera les travaux de la journée du 27 septembre, prévus dès la matinée, à l'hôtel El Aurassi. Durant la période du 28 septembre au 1er octobre, la salle Ibn Khaldoun, à Alger, accueillera la projection de films sud-coréens, un concert du groupe Post-Rock «Jambinaï», «très célèbre en Corée du Sud» et un concours d'expression orale de la langue coréenne. La résidence de l'ambassadeur, accueillera les 2 et 8 octobre, respectivement, la célébration de la fête nationale coréenne et une soirée «gastronomie», dédiée aux spécialités culinaires, «riches et variées» de ce pays asiatique et reposant sur la trilogie de saveurs: «la terre, la montagne et la mer», explique la ministre conseillère coréenne, Rhyou Bok-ryeol. Par ailleurs, le public est invité durant toute cette manifestation, qui «renforce davantage les liens entre les deux pays», à découvrir la littérature sud-coréenne, à travers une exposition permanente de livres à la Bibliothèque de l'université Alger 1. Mettant en avant «l'harmonie entre la tradition et la modernité», cette deuxième édition, placée sous le double slogan, «Algérie et Corée, l'amitié pour toujours» et «Laissez le charme de la Corée vous inspirer», permettra de découvrir une «autre facette plus mature et plus approfondie de la culture et la philosophie sud-coréenne», a précisé M. Park Sang-jin.