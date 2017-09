CIRCUIT TOURISTIQUE Visitez la Villa Abdellatif

Un circuit de visites guidées incluant la Villa Abdellatif ainsi que le Musée des beaux-arts et ses alentours est prévu pour le 30 septembre prochain à partir de 10h. Si vous souhaitez découvrir ou revisiter une des zones les plus symboliques du patrimoine culturel de la ville d'Alger, cet événement est pour vous. Une journée entière dédiée à la Villa Abdellatif, au Musée des beaux-arts et au jardin d'Essai avec une halte à la Grotte Cervantes vous attend le 30 septembre de 10h00 à 16h00. Si vous êtes intéressés, vous devez confirmer votre participation au moins trois jours avant le jour J par téléphone, en appelant ce numéro uniquement durant la journée: 0772 83 85 82. Le point de ralliement se fera à la sortie du Métro au niveau du jardin d'Essai.