MOSTAGANEM CAPITALE DU THÉÂTRE Semaine culturelle théâtrale des wilayas de Batna et Tissemsilt

La semaine culturelle théâtrale des wilayas de Batna et Tissemsilt s'est ouverte samedi soir au théâtre régional «Si Djillali Benabdelhalim» de Mostaganem, dans le cadre de la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre». La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, qui se poursuit jusqu'au 25 septembre, a été marquée par une exposition sur l'histoire du théâtre dans les deux wilayas hôtes, illustrée de photos et d'affiches mettant en exergue des productions théâtrales, des activités culturelles, des modèles de scénographie, de décors et des accessoires et costumes. Un espace est réservé dans cette exposition à des diplômes de participation à différents festivals et manifestations et à des photos de comédiens, metteurs en scène et dramaturges de Batna et de Tissemsilt.

Une pièce théâtrale intitulée «Zaouadj makhbari», produite par le théâtre régional de Batna, sera présentée ce soir, de même que l'oeuvre «Kheimat cheikh eddhaw» de l'association «Loulou'a» de Tissemsilt, au théâtre «Mustapha Kateb» de Stidia. Deux interventions seront présentées à cette occasion par le théâtre régional de Batna abordant «les réalisations du théâtre: passé et présent» par l'artiste Foued Leboukh et «expérience sur l'authenticité en théâtre amazigh» par le professeur Djamel Noui. Pour rappel, le programme de la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre», organisée cette année sous le slogan «Célébrons la ville, célébrons le théâtre», comporte plusieurs activités avec la participation de wilayas du pays et des représentations pour adultes et enfants, des conférences, des colloques nationaux et internationaux, des journées d'étude, des expositions et des ateliers de formation traitant du 4ème art.