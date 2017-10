ANNABA Imra'a bi dhilin maksour chaleureusement accueillie par le public

Les amateurs du quatrième art ont chaleureusement accueilli le monodrame Imra'a bi dilin maksour (l'ombre d'une femme brisée), présenté en générale jeudi soir au théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba. Ecrit par Kenza Mebarki et mis en scène par Djamel Hamouda, ce monodrame superbement rendu par la talentueuse Radja Houari évoque le quotidien de la femme dans la société et les défis auxquels elle doit faire face à la recherche de soi. Ce spectacle aborde les aspects existentiels de ce quotidien pour raconter les tourments qui tiraillent la femme à travers l'histoire de la jeune Wafia qui refuse un quotidien imposé et essaye de casser les codes préétablis de la société et de s'affirmer. D'une durée de près d'une cinquantaine de minutes, ce monodrame dégage des sentiments contradictoires transmis par la comédienne Radja Houari via des gestes se voulant le parfait reflet de cette crise existentielle. Une tournée artistique est prévue pour cette production du théâtre régional de Annaba (TRA).