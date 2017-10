JOURNÉES CALAMA DU RAP DE GUELMA Douze troupes artitiques

Douze troupes artistiques issues de plusieurs wilayas de l'est du pays prennent part à la 1ère édition des journées Calama du Rap, ouverte dans la nuit de mercredi à jeudi dans la wilaya de Guelma, à la Maison de la culture Abdelmadjid Chaffai. A l'initiative de l'association locale moderne pour la culture et les arts, la cérémonie d'ouverture a vu la participation de huit troupes venues des villes de Béjaïa, de Souk Ahras et de Guelma devant un public de jeunes curieux de découvrir des noms et des tubes dans la musique rap. Pour le président de l'association Mohamed Oucif, initiatrice de l'événement, le fait de convier huit troupes de rap de Guelma oeuvre «à encourager et à appuyer des talents dans ce genre musical» soulignant que les prochaines éditions des journées du rap de Calama mettront «plus de lumière sur la scène rap algérienne». Les amateurs du rap, ce genre de musique, représenté comme une branche du hip-hop, ont été dans la nuit de jeudi à vendredi au rendez-vous de la deuxième soirée de cette manifestation, qui a été animée par des troupes venues de Bordj Bou Arréridj, de Annaba, de Oum El Bouaghi et de Guelma, ajoute la même source. Une conférence sur la musique rap, son histoire, ses origines et ses influences a été présentée dans le cadre de ce rendez-vous culturel a-t-on encore noté. Les troupes musicales participantes à ces journées de rap ont été conviées à découvrir le théâtre romain de Guelma ainsi que plusieurs sites archéologiques retraçant l'histoire de l'antique Calama, ont signalé les organisateurs.