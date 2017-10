CLÔTURE DU 9E FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE À BÉJAÏA Un gala qui a tenu toutes ses promesses

Le rideau est tombé, samedi soir, sur le 9e festival culturel de la musique et de la chanson kabyles clôturé par une cérémonie de remise des prix aux lauréats et l'organisation d'un gala artistique qui a tenu toutes ses promesses. Une dizaine d'artistes, notamment Rahima Khalfaoui, Ghilas Terki, Amar Sersour, Wissam, etc, considérés tous comme des étoiles montantes ont agrémenté la soirée avec leurs répertoires individuels et en reprenant aussi une foule de titres empruntés aux pionniers de la chanson kabyle, à l'instar de Slimane Azem, Allaoua Zerrouki ou encore El Hasnaoui, fortement rafraîchis à l'occasion. Manifestement, les prestations étaient à la hauteur des attentes donnant à l'évènement un cachet aussi convivial qu'intime. Presque une ambiance de fête du village, il est vrai, fortement ressentie, après le passage d'une longue séquence de Urar El Khaleth, (fête de femmes), qui n'a pas dérogé à l'ambiance truculente des fêtes kabyles. Le public s'est déhanché et chanté à tout rompre dans une communion de farandole jusque tard dans la nuit. Belle sortie, pour un évènement qui a alterné les émotions, avec les concours, les conférences-débats, les témoignages, et les hommages aux idoles, notamment celui pour le moins émouvant consacré au chanteur-poète Ait Menguellet. Finalement, une nouvelle génération de graines de stars a été consacrée. Le cas vaut pour la troupe de Larbaâ Nath Irathene (Tizi Ouzou), auréolée du Premier Prix, avec à la clé, un chèque de 200 000 dinars, qui a remporté la compétition devant la troupe Banks de Timezrit, récipiendaire, d'un chèque de 100 000 dinars et le groupe Iglane de Timezrit (Béjaïa) aussi, destinataire d'un chèque pour sa part, d'un montant de 50 000 dinars. Les trois lauréats sont retenus par ailleurs pour participer au festival de la chanson et de la musique amazighes, prévu en décembre prochain à Tamanrasset.