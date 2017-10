«GRAND PRIX ASSIA DJEBAR DU ROMAN 2017» La commission Anep-Enag installée

La commission chargée de l'organisation du Grand Prix Assia Djebar du roman 2017 a été installée le mardi 26 septembre au siège de l'Anep.

Elle est composée conjointement de représentants de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep) et de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag). Ce prestigieux prix littéraire est destiné à encourager l'Edition nationale et à lui donner un rayonnement international.

Le «Grand Prix Assia Djebar» récompense les meilleures oeuvres (roman) éditées dans les langues arabe, amazighe et française.

Chaque récipiendaire, dans les trois langues en compétition, recevra la somme de 1 million de dinars.

La composante du jury du «Grand Prix Assia Djebar du roman 2017», composée de sept personnes, sera rendue publique prochainement.

La cérémonie de remise du«Grand Prix Assia Djebar», qui en est à sa troisième édition, se tiendra à la fin de l'année en cours.