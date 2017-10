SAÏDA Un documentaire filmé sur le poète mohamed belahreche

Un film documentaire sur le poète du bédoui Mohamed Belahreche a été réalisé à Saïda, a-t-on appris ce dimanche de la commission de wilaya de l'action culturelle. Ce film enregistre des témoignages vivants sur la vie de ce poète de Saïda par des membres de sa famille ainsi que des recherches sur son parcours littéraire. Cette oeuvre, réalisée par la sous-commission du cinéma et audiovisuel relevant de la commission de wilaya de l'action culturelle, aborde la vie du poète Mohamed Belahreche né en 1895 à Saïda et qui a vécu à haï Boudia où il a appris le Coran avant d'aller à Tlemcen poursuivre ses études. Il enseigna à Aïn Sefra qui constitue un point de départ de sa vie où il a commencé à écrire des poèmes en bédoui. Mohamed Belahreche s'installa ensuite à Tiaret où il côtoya des artistes et des poètes dont Ali Maâchi, Ezzine Ould Abbadi et Bentaïba. Il a composé plusieurs poèmes sur la lutte du peuple algérien dont «Sous le ciel de l'Algérie» et des qacidate à l'instar de «Moulat El haïk», «Wahran oua bhar maj Gbali» et «Tanfaâ Sabri». Il mourut le 29 décembre 1958 à Tiaret. Le film documentaire réalisé à son hommage sera projeté prochainement devant le public au siège de la commission de wilaya de l'action culturelle.