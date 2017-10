ART IN TAGHIT Ecotourisme

C'est le 1er évènement algérien consacré au développement durable et à l'écotourisme.

Taghit vivra les 12,13 et 14 octobre une expérience unique autour de la musique et de l'environnement. Des journées auxquelles vous êtes conviés. Au menu aussi, des rencontres artistiques et environnementales qui se tiennent chaque année pendant trois jours dans l'oasis de Taghit, a proximité de Béchar.La 1ère édition d'Art In Taghit, sera l'occasion de découvrir le désert autrement, tout en contribuant à la préservation de l'environnement et du patrimoine de cette région du Sahara. De nombreux moments musicaux et artistiques dans un cadre magique. Un évènement poétique et responsable qui reposera sur la rencontre d'artistes, d'écotouristes et d'habitants oasiens, tous unis et écoresponsables. Toujours dans cette dynamique d'échanges et de rencontres, nous voulons faire de Art in Taghit des journées solidaires entre les populations locales et les visiteurs qui, ensemble, seront de véritables acteurs. Plusieurs ateliers vous seront proposés, après avoir nettoyé la palmeraie quelques heures durant, vous contribuerez à la réhabilitation d'une source et vous laisserez une trace indélébile de votre passage en plantant un arbre pour lutter contre l'avancée du désert. Mais aussi des ateliers de recyclage; création d'instruments de musique à partir de récupération, encadrés par Slim, artistes plasticiens, un atelier de sculpture en papier mâché avec Louisa Lakhal puis la fabrication de masque avec Amel.

Trois piliers à retenir:

- un évènement dédié à l'environnement.

- une rencontre artistique

-une démarche visant à valoriser le patrimoine de Taghit et à développer l'écotourisme responsable.Pour plus d'information et toutes participations, contactez-nous à l'adresse e-mail: artintaghit@gmail.com