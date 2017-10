28ES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE 12 films représenteront l'Algérie

Douze films algériens entre classiques et modernes seront projetés dans le cadre de la programmation spéciale (hors compétition) proposée par les organisateurs de la 28ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui mettra, cette année à l'honneur le cinéma algérien. Crépuscule des ombres dernier long métrage de Mohammed Lakhdar Hamina, sera le premier film projeté dans le cadre de cette programmation qui se déroulera durant la tenue du festival (du 4 au 11 novembre prochain). Sorti en 2014, le dernier film de Lakhdar Hamina traite une partie de l'histoire de la révolution algérienne et les horreurs des crimes collectifs et les tortures corporelles et psychologiques infligées aux prisonniers. Outre le cycle des projections, l'Algérie sera à l'honneur à travers d'autres arts, dont le concert musical consacré à la musique des films qui sera donné par l'Orchestre symphonique algérien avec la participation du musicien tunisien Amine Bouhafa. Le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi avait reçu le directeur de la 28ème édition des JCC, Nejib Ayed, le 24 septembre dernier qui lui avait fait part de la volonté du festival de choisir l'Algérie comme invité d'honneur de la 28ème édition dans le cadre d'une programmation spéciale.