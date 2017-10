ALGER Programme cinéma

Attendu par plusieurs, le remake de «Ça» de Stephen King arrive enfin au programme des projections de la salle Ibn Khaldoun à Alger. Vous avez l'occasion de voir la première adaptation datant de 1990 à la salle Zinet demain, quant à la nouvelle version de Pennywise tout aussi terrifiante, elle a débarqué à la salle Ibn Khaldoun dès le 9 octobre.

D'autres grandes affiches arriveront les jours suivants dont une suite d'un énorme blockbuster des années 90 qui fait également parler de lui ces derniers jours. On vous laisse deviner lequel? Sans plus attendre, voici le programme détaillé de la salle Ibn Khaldoun du 6 au 14 octobre. Notez que le prix du ticket pour «Ça» est de 600da.



Du 9 au 12 octobre:

15h00: Annabelle

19h00: Ça

Le 13 et 14 octobre:

15h00: Cars 3

17h00: Annabelle

19h30: Ça