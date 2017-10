RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA POÉSIE Plus de 100 poètes participants

La wilaya de Blida a abrité dimanche dernier l'ouverture de la 2ème édition de la Rencontre internationale de la poésie avec la participation de plus de 100 poètes algériens et arabes. La deuxième édition de cette rencontre internationale a vu la participation de plusieurs noms connus sur la scène littéraire et poétique, à l'image de Rabah Khedouci, Slimane Djouadi, l'écrivaine Salima Meliza, ainsi que d'autres poètes arabes représentant plusieurs pays, notamment l'Egypte, la Palestine, l'Irak, la Tunisie, le Maroc et le Yémen. De nombreux poètes, écrivains et romanciers se sont félicités en marge de cette rencontre culturelle, organisée par l'Etablissement de promotion des arts et des activités culturelles et sportives, de l'organisation de pareilles manifestations permettant à ces passionnés des lettres de se rencontrer. Dans ce contexte, le poète et écrivain, Rabah Khedouci a mis en avant dans une déclaration à l'APS, l'importance de la poésie dans l'éducation des esprits, relevant l'importance de ces rencontres qui permettent aux jeunes de rencontrer leurs ainés. Abondant dans le même sens, l'écrivain et romancier, Slimane Djouadi a souligné le rôle de cette rencontre qui a permis à de nombreux poètes arabes et algériens de se rencontrer, avant de mettre en exergue l'importance d'en assurer la continuité par l'organisation d'autres éditions. Le directeur de l'organisme à l'origine de cette manifestation, Mourad Reguieg, a affirmé que cette rencontre a été organisée après le succès qu'a connue, mars dernier, sa première édition, annonçant par la même occasion l'organisation, à la demande des passionnés de la poésie, d'une 3ème édition au cours du mois de mars prochain. Les passionnés de la poésie pourront assister, dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi prochain, à des soirées de poésie organisées chaque jour à partir de 15h00 à la salle Alexandre Wali au centre-ville de Blida.