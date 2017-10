FESTIVAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON SÉTIFIENNES 30 artistes en lice

L'ouverture de la 10e et dernière édition du festival de la musique et de la chanson sétifiennes qui se tiendra du 17 au 23 octobre en cours, aura lieu mardi prochain à la Maison de la culture Houari-Boumediene de Sétif, a annoncé mardi dernier le commissaire du festival, Aïssa Djirar.

Selon Djirar, cette édition sera «exceptionnelle», comparativement aux précédentes, car elle sera la dernière et laissera place au Festival national du sraoui, conformément à la décision du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en novembre dernier à Sétif.

La cérémonie d'ouverture sera exclusivement consacrée au patrimoine musical du sraoui qui accompagne traditionnellement les fêtes dans la région de Sétif avec notamment la chanteuse Lydia Kechoud, a souligné le commissaire du festival qui a indiqué qu'un hommage spécial sera rendu à l'occasion, au défunt artiste Omar Ziat, alias «Omar sono safi» décédé en mai dernier.

La compétition pour le Prix du chevalier de la chanson sétifienne débutera au second jour de la manifestation, avec 30 artistes en lice, formés pendant un mois aux règles de base de la musique et sélectionnés parmi 80 candidats. Chaque soirée verra défiler six candidats, dont la prestation sera suivie d'un concert donné par une star de la chanson sétifienne dont Bekakchi El Khier, Salim Chaoui (Skikda), cheb Fateh (Bordj Bou Arréridj), cheb Zinou (Constantine) et cheba Katia (Annaba).

Des conférences et des tables rondes figurent également au programme du festival qui prévoit, par ailleurs, des concerts à travers les daïras de la wilaya à l'instar d'El Eulma, Aïn Kebira, Aïn Azel et Bougaâ, a indiqué le commissaire du festival.