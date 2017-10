BOUIRA 1er Festival national du livre et de la littérature amazighs

La première édition d'un festival national du livre et de la littérature amazighs aura lieu en décembre prochain dans la ville de Bouira avec la participation de dizaines de maisons d'édition, a indiqué mercredi dernier à l'APS le directeur de la culture, El Hachemi Bouhired. «Ce festival national aura lieu en décembre. Nous sommes en train de préparer l'évènement auquel des dizaines de maisons d'édition et d'écrivains ainsi que des poètes devront prendre part», a indiqué M. Bouhired.

«Les préparatifs vont bon train et nous sommes en contact permanent avec le ministère de tutelle, organisateur de l'évènement. Nous attendons une précision concernant la date exacte du déroulement de ce festival», a-t-il ajouté, rappelant qu'auparavant, c'était le Haut Commissariat à l'amazighité qui organisait le salon, mais maintenant c'est le ministère qui le fait sous l'appellation du Festival national.

La manifestation sera marquée par un programme riche composé de tables rondes, de conférences sur le livre amazigh, l'édition, ainsi que sur la littérature amazighe. Des cercles de poésie ainsi que des ventes-dédicaces auront également lieu au cours de cet évènement tant attendu à Bouira. Le Festival a pour objectif d'encourager l'écriture et l'édition en langue amazighe, en plus de permettre aux visiteurs de s'imprégner de supports conçus et produits en tamazight et qui obéissent à des normes professionnelles, selon la même source.