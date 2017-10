FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT Yasmina Khadra et Kamel Daoud y participent

Les romanciers Yasmina Khadra et Kamel Daoud prennent part à la 69e Foire du livre de Francfort (Allemagne) qui a ouvert ses portes mercredi et se poursuivra jusqu'au 15 octobre, annoncent les médias internationaux. Les deux auteurs algériens sont conviés à présenter leurs dernières oeuvres, «Dieu n'habite pas La Havane» (Yasmina Khadra) et «Zabor: ou les psaumes» pour Kamel Daoud, publiés par des maisons d'éditions françaises participant à cette foire, en plus d'autres ouvrages plus anciens traduits vers plusieurs langues. Auteur prolifique, Yasmina Khadra, Mohamed Moulessehoul de son vrai nom, a commencé à publier en 1984. Il compte à son actif une trentaine de publications traduites dans plusieurs langues, et adaptées au cinéma et au théâtre pour quelques-unes d'entre elles. L'auteur de «Morituri» (1997), «La longue nuit d'un repenti» (2010) ou encore «La dernière nuit du Rais» (2015) a été plusieurs fois distingué en Espagne, en France, en Belgique et aux Etats-Unis, notamment. Pour sa part, le journaliste et écrivain Kamel Daoud sera présent avec «Meursault, contre-enquête» (2013) et «Zabor: ou les psaumes», son dernier roman. Véritable vitrine de l'édition mondiale, la foire du livre de Francfort accueille pour cette édition 7150 exposants en provenance de 106 pays venus négocier des achats de droits et des droits de traduction à l'international.