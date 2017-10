ABDELMAJID CHIKHI DIRECTEUR DES ARCHIVES NATIONALES "Il ne faut pas crier victoire..."

Par O. HIND -

«L'état des lieux des Archives nationales est une catastrophe! Nous avons des films qui ont fondu, sont devenus de la gélatine, ils sont foutus! Tous les pays africains ont certes, des problèmes qui relèguent souvent les affaires culturelles au second plan. Alors que c'est la base. Comment veux-tu que je sois fier de ma nationalité en tant qu'Algérien si ma mémoire est absente, perdue? je ne peux pas demander à l'Algérien de se comporter comme un citoyen fier de lui-même s'il n'a pas un socle sur lequel s'appuyer? A l'indépendance le peuple était inculte et analphabète. On a commencé de zéro. Comment voulez-vous qu'un maire pense à s'occuper des archives? Mais aujourd'hui on est mieux placé. C'est à l'intellectuel de travailler pour ce faire. L'Etat n'a rien à voir là-dedans. Ce sont d'abord les personnes qui se doivent d'être compétentes dans le domaine. Les infrastructures existent, on ne les met pas à profit. On ne les utilise pas par crainte, par je m'enfoutisme, par fainéantisme. Même s'il y a des oeuvres d'art qui rejoignent le bercail, nous sommes comptables de tout ça, mais on ne nous avertit pas. Alors qu'on est censé être au courant, ne serait-ce que pour les contacts. Mais on l'apprend par voie de presse. Les Archives nationales ont certes, fait un pas dans la sauvegarde et la restauration du patrimoine, mais la réalité est toute autre, il ne faut pas crier victoire!»