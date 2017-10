GRAND PRIX ASSIA DJEBAR Le jury installé

Le Grand Prix Assia Djebar a installé dimanche son jury constitué de sept membres tous issus du monde universitaire et de la culture, annonce un communiqué de l'Entreprise nationale de la communication, de l'édition et de la publicité (Anep). Outre Naget Khadda, sa présidente, le jury regroupe, à titre de membres, Amina Bekkat, Abdelmadjid Merdaci, Hamid Bouhbib, Brahim Sahraoui, Abdelkader Bouzida et Achour Fenni. Le Grand Prix Assia Djebar, du nom de la célèbre femme de lettres algérienne disparue en 2015, est coorganisé par l'Enag (Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) et l'Anep. Il récompense, depuis son institution en 2015, la meilleure oeuvre en français, arabe et tamazight de l'année.