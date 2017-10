MOSTAGANEM CAPITALE DU THÉÂTRE 2017 Lancement de la semaine théâtrale de Chlef

Le coup d'envoi de la semaine culturelle théâtrale de la wilaya de Chlef a été donné dimanche soir au théâtre régional Djillali-Benabdelhalim, dans le cadre de la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre 2017». La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, qui s'étale jusqu'au 18 octobre, a été marquée par la présentation de la pièce «Anissatane» du metteur en scène Hocine Mahmoud Kinani, produite par l'association «Nassamet Fania» de Chlef. Une autre pièce de cette association intitulée «un voyage à la recherche du livre» du metteur en scène Madani Mustapha Habib, destinée aux enfants, était programmée pour hier lundi. Par ailleurs, l'association des arts et de formation de jeunes de Chlef présentera, cette semaine, deux oeuvres «El Aouda Lil Hayat» du réalisateur Saïda Rabéa destinée aux adultes et la deuxième «Djawharat et koutoub oua bou'souha» du même metteur en scène, destinée aux enfants. Pour rappel, la manifestation «Mostaganem capitale du théâtre 2017» a été lancée en mars dernier pour une année sous le slogan «Célébrons la ville, célébrons le théâtre». Des semaines culturelles théâtrales des wilayas de Constantine, Annaba, Batna, Tissemsilt, Mascara, Ain Defla, Souk Ahras, Tizi Ouzou et Tlemcen ont été déjà organisées en attendant d'autres théâtres régionaux et de wilayas.