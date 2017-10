SALON NATIONAL DES AMATEURS DE COLLECTION Une cinquantaine de participants à Aïn Defla

Une cinquantaine de participants venus de 16 wilayas prennent part à la 3ème édition du Salon national des amateurs de collection qui s'est ouvert lundi dernier en fin d'après-midi à la Maison de la culture Emir Abdelkader de la ville à l'initiative de la direction locale de la culture.

En sus du raffermissement des liens professionnels et d'amitié entre les collectionneurs de photos, timbres, cartes postales, pièces de monnaie et billets de banque, cette manifestation culturelle de trois jours, organisée sous le slogan «La collection, entre passe-temps et identité», vise, notamment, à «faire ancrer chez les jeunes les rudiments de la collection et de la leur faire aimer», a indiqué la directrice de la culture de la wilaya, Fatima Bekkara.

Cette manifestation qui intervient à la veille de la célébration des évènements du 17 octobre 1961 vise également à «montrer des pans de l'histoire de l'Algérie à travers l'exposition de timbres ou de cartes postales relatant des faits historiques ou celle de personnalités de premier plan ayant laissé des traces indélébiles dans le combat du peuple algérien à l'image de l'Emir Abdelkader», a-t-elle ajouté.

Soutenant que la collection est un art, elle a fait part de l'organisation au deuxième jour de cette manifestation de visites d'élèves des différents paliers de l'enseignement en vue de se familiariser de plus près avec cette activité et d'en découvrir le côté passionnel à travers des ateliers mis en place en la circonstance.

La première journée de ce salon a été marquée par l'organisation d'une exposition durant laquelle des collectionneurs de photos, timbres, cartes

postales, pièces de monnaie, billets de banque, voire d'étiquettes de boîtes de fromages, ont fait étalage de leur savoir-faire, multipliant d'ingéniosité pour accaparer l'intérêt des visiteurs.

Un don de 1000 titres au profit de la bibliothèque principale de Aïn Defla ainsi qu'une vente par dédicace de l'écrivain Mohamed Maâmeri de Aïn Defla auront lieu au cours de ce salon, selon les organisateurs.